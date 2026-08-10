Ударни вести

10.08.2026
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Македонија

Димовски: Водните пумпи ги наместиле стручни лица но провизорно-загрозено е јавното здравје на Гостиварци

18.07.2026
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